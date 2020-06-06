شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى ونظيره العراقى يبحثان العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى، اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين، تناول العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والحرص على تطويرها في جميع المجالات.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد الوزير الأردني خلال الاتصال أن بلاده تقف بكل إمكاناتها إلى جانب العراق ومسيرته في تكريس النصر الذي حققه على الإرهاب بتضحيات كبيرة وإعادة البناء والإعمار، مشدداً على أن أمن العراق واستقراره ركيزة لأمن المنطقة واستقرارها.