اخبار الخليج

وزير الخارجية الأردنى ونظيره العراقى يبحثان العلاقات الثنائية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى ونظيره العراقى يبحثان العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى، اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين، تناول العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والحرص على تطويرها في جميع المجالات.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء "واس"، أكد الوزير الأردني خلال الاتصال أن بلاده تقف بكل إمكاناتها إلى جانب العراق ومسيرته في تكريس النصر الذي حققه على الإرهاب بتضحيات كبيرة وإعادة البناء والإعمار، مشدداً على أن أمن العراق واستقراره ركيزة لأمن المنطقة واستقرارها.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأردنى ونظيره العراقى يبحثان العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا