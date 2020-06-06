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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: عيادات «تطمن» مخصصة لكل من يشعر بأعراض «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنه تم تخصيص عيادات “تطمن” لعلاج كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع.
وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بدأنا في عدة مناطق، وستكون العيادات في جميع مناطق المملكة بإذن الله”.
وأضافت وزارة أن ساعات العمل في عيادات “تطمن” لعلاج مصابي كورونا، ستكون على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع.
ولفتت وزارة الصحة إلى أن استقبال أي من يشعر بأعراض كورونا سيكون مباشرة بدون أي مواعيد مسبقة.
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