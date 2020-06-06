شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع صوتي صادم لـ «خالد الدوسري» من داخل السجون الأمريكية (تسجيل صوتي) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

كشف عضو الهيئة السعودية للمحامين، سعود متعب بن قويد، محامي المواطن خالد الدوسري السجين في أمريكا، تردي حالة السجين الصحية، وتراجع قدرته علي الاستيعاب و الإدراك.

ونشر “ابن قويد” عبر حسابه بموقع “‘تويتر” مقطعاً من مكالمة تليفونية أجراها مع خالد الدوسري، بهدف تقييم حالته ومدى قدرته علي الاستيعاب و الإدراك.

وأوضح ابن قويد أن نشر المقطع جاء بعد أخذ الأذن من عائلة المواطن السجين في أمريكا، لحساسية بعض العبارات، معتذراً عن نشر المكالمة كاملة لأسباب قانونية.