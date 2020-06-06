10 نصائح مهمة للوقاية من «كورونا» عند التسوق (إنفوجراف)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من فيروس كورونا أثناء التسوق، ومن أهم هذه النصائح: – عدم اصطحاب المعرضين أكثر لخطر الإصابة – أخذ كمامة قماشية إضافية – أخذ معقم يدين كحولي – استخدام السلالم بدل المصاعد – تعقيم اليدين عند الدخول أو الخروج من مراكز التسوق Advertisements – ترك مسافة متر وعدم مواجهة الآخرين في المصاعد – قياس درجة الحرارة عند المداخل والاستجابة للتوجيهات – الدفع إلكترونيا – تعقيم السلال وعربات التسوق قبل استخدامها – تطهير وتنظيف السلع قبل الاستهلاك

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