- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة استثنائية استغرقت 24 ساعة.. عودة 180 مواطناً من إستراليا إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ودّعت السفارة السعودية في كانبرا بدولة أستراليا، بمشاركة القنصلية العامة في سيدني، الرحلة الاستثنائية الخامسة من سيدني إلى مدينة الدمام، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين بتسهيل عودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة، حيث وصل عدد العائدين من أستراليا إلى أكثر من 1000 مواطن، بمتابعة وزير الخارجية، وإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد السليم.
وتناوب على قيادة الطائرة التي نقلت نحو 180 مواطناً من نوع «دريم لاينز» 3 طواقم خاصة، في رحلة استثنائية لأكثر من 24 ساعة بالجو، ولم تمض أكثر من ساعتين في الأراضي الأسترالية.
وكان في وداع المغادرين بمطار سيدني الدولي نائب السفير أحمد آل دغرير، والقنصل العام للمملكة في سيدني سلمان المطيري، وعدد من أعضاء السفارة، لتسهيل إجراءات سفر المواطنين وتسخير الإمكانات اللازمة في ظل هذه الظروف الصعبة لضمان سلامتهم وتسهيل عودتهم.
وتعمل السفارة السعودية بأستراليا خلال الأيام القادمة على مضاعفة جهود إعادة المواطنين السعوديين الراغبين في العودة.
كانت هذه تفاصيل خبر رحلة استثنائية استغرقت 24 ساعة.. عودة 180 مواطناً من إستراليا إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.