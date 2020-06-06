شكرا لقرائتكم خبر عن «ماذا ستفعلون بنا غداً».. مذيع «الإخبارية» يعلق على قفزة إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أبدى مذيع نشرة الإخبارية حالة من التأثر الشديد بعد الإعلان عن حالات كورونا، اليوم السبت، خاصة بعد أن سجلت الرياض وحدها 900 حالة جديدة.

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وقال المذيع في ختام النشرة: “قبل أن أودعكم لعلكم تابعتم معنا أرقام هذا فيروس كورونا 900 إصابة في الرياض فقط، أين الكلام الذي وعدتم به عبر السوشيال ميديا؟ أين الكلام الذي وعدتم به الدولة بأن تكونوا ملتزمين؟ ماذا ستفعلون بنا غدا”.

يذكر أن وزارة الصحة أعلن اليوم السبت، عن تسجيل 3121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية كما أعلنت عن تعافي 1175 حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى 98869 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 71791 حالة.