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شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تضبط 83 ألف كجم لحوم مجهولة داخل مصنع بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت هيئة الغذاء والدواء في الدمام، اليوم السبت، أنه تم رصد مصنع لحوم مخالف للمواصفات ويخزن لحوم معبأة مجهولة المصدر، مع ذكر معلومات مغلوطة على البطاقة الغذائية للمنتجات.
وأضافت هيئة الغذاء والدواء في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم ضبط ٨٣١٣٣ كجم منها، وتم إحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.
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