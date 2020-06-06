شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» تفتتح مكاتبها غداً وتؤكد: لن نستقبل أي مراجعين دون موعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جددت “الأحوال المدنية” التأكيد على عدم استقبال أي مراجعين لمكاتبها دون موعد مسبق، يمكن الحصول عليه عبر خدمة المواعيد الإلكترونية المتوفرة في منصة “أبشر” تماشيا مع التدابير الوقائية، لافته أنه بالنسية للحالات الطارئة التي لا تقبل التأجيل،يمكن الاتصال على الرقم الموحد 920022133 أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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وأوضحت “الأحوال” أنها ستبدأ من يوم غد الأحد الموافق 15 شوال 1441هـ في استقبال المستفيدين الذين تستدعي الحاجة حضورهم لمكاتبها بعد، وذلك وفق خطة عودة العمل لكافة مقراتها، باستثناء مكاتب مدينة مكة المكرمة التي سيتم رفع تعليق الحضور عنها في تاريخ 29 شوال 1441هـ.

وأشارت إلى أن عودة الموظفين ستكون وفق الضوابط والإجراءات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وشددت على جميع المواطنين والمواطنات، الذين تدعو الحاجة لضرورة مراجعتهم لمكاتب الأحوال المدنية، أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة، مثل إلزامية لبس الكمامة، والمحافظة على التباعد داخل المقر بمسافة لا تقل عن مترين، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة.