شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تسليم شهادات الثانوية للطلاب بدءا من غد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم (ممثلة في إدارات التعليم) أنه سيتم بدءا من يوم غد الأحد، تسليم طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الخريجين (فصلي – مقررات) شهادات الثانوية العامة عن طريق المدارس.
وفي سياق متصل، خصصت إدارات التعليم خطط لضمان وصول شهادات الصف الثالث (بنين وبنات) لجميع المدارس بعد طباعتها في أقسام وإدارات الاختبارات والتقويم، في إدارات التعليم المختلفة.
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