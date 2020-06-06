شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» توجه رسالة للمشتركين في «ليلى» و «الأفلاج» بعد انقطاع الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم السبت، اعتذاراً للمشتركين في ليلى والأفلاج بسبب الانقطاع الجزئي للخدمة الكهربائية. وقال الشركة في بيان، عبر حسابها لرسمي في “تويتر”: “نعتذر لمشتركينا الكرام في ليلى والأفلاج عن الانقطاع الجزئي للخدمة الكهربائية؛ لأسباب خارجة عن الإرادة، وقد باشرت فرقنا الميدانية عملية إصلاحه، وجاري إعادة الخدمة لمشتركينا المتأثرين”.

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