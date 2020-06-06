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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حريق ضخم في مستودعات أمازون المملوكة لـ "جيف بيزوس" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر نشوب حريق ضخم في مستودعات أمازون بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأوضح فيديو محاولة إطفاء الحريق بواسطة رافعة عاملة، بينما تلتهم النيران معظم المباني الخاصة بالشركة العملاقة المملوكة لـ “جيف بيزوس”.
والتقط أحد قائدي السيارات، فيديو، يظهر النيران بشكل مخيف، في الوقت الذي تتصاعد فيه الأدخنة لتغطي السماء.
كما أوضح فيديو آخر، يبدو أنه التقط من “طائرة” اشتعال معظم الشاحنات والسيارات بداخل المبنى العملاق، الأمر الذي قد يتسبب في تأخر وصول الشحنات إلى مستحقيها.
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