اخبار الخليج

حريق ضخم في مستودعات أمازون المملوكة لـ "جيف بيزوس" 

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حريق ضخم في مستودعات أمازون المملوكة لـ "جيف بيزوس"  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

حريق ضخم في مستودعات أمازون المملوكة لـ

الخليج 365 - متابعات

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر نشوب حريق ضخم في مستودعات أمازون بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

Advertisements

وأوضح فيديو محاولة إطفاء الحريق بواسطة رافعة عاملة، بينما تلتهم النيران معظم المباني الخاصة بالشركة العملاقة المملوكة لـ “جيف بيزوس”.

والتقط أحد قائدي السيارات، فيديو، يظهر النيران بشكل مخيف، في الوقت الذي تتصاعد فيه الأدخنة لتغطي السماء.

كما أوضح فيديو آخر، يبدو أنه التقط من “طائرة” اشتعال معظم الشاحنات والسيارات بداخل المبنى العملاق، الأمر الذي قد يتسبب في تأخر وصول الشحنات إلى مستحقيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق ضخم في مستودعات أمازون المملوكة لـ "جيف بيزوس"  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا