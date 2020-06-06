تعرف على موعد انتهاء التسجيل لخريجين الثانوية العامة بأكاديمية نيوم 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

قامت أكاديمية نيوم بالإعلان عن انتهاء التسجيل في البرنامج التدريبي تحت مسمي نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف ويكون ذلك يوم الأحد المقبل وذلك ضمن المبادرة التدريبية الخاصة بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للعمل في ذلك المشروع.

كما حددت أكاديمية نيوم ميعاد الاحد المقبل حتى يتم استقبال الطلبات بشكل نهائي وقاموا بدعوة الخريجين والخريجات من أبناء وبنات المنطقة في المملكة العربية السعودية بأن يتم التسجيل بشكل سريع على الموقع الخاص بالأكاديمية من خلال الرابط التالي:

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https://neom.ut.edu.sa/neomacademy/index.aspx

كما أشارت أكاديمية نيوم بأن ذلك البرنامج يكون الهدف منه هو تطوير المعارف والمهارات الفنية لما يزيد عن6000 شخص متدرب ويكون ذلك خلال السنوات الخمسة المقبلة بشأن توطين الوظائف في المجالات الخاصة بالمشروع.

ويتم إشراكهم في بناء المشروع وهو الذي يعتبر الأكبر من نوعه على مستوي العالم كله وتقبل الأكاديمية في العام الأول ما يقرب من 1000 طالب وطالبة وذلك في 3 تخصصات وهم السياحة الضيافة والأمن السيبراني.