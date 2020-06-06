الصحة المصرية تكشف سبب سحب عقار "التاميفلو" من بروتوكول علاج مرضى كورونا

ووفقا لبيان وزارة الصحة المصرية، أكدت زايد أن "سحب عقار "التاميفلو" من بروتوكولات العلاج، لعدم ثبوت فعاليته في علاج المرضى".

وأضافت "جاء ذلك طبقا لما أقرته اللجنة العلمية فى هذا الشأن، مع الإبقاء على عقار الهيدروكسي كلوروكين، ضمن بروتوكولات العلاج".

وناشدت زايد المواطنين بعدم تناول أي أدوية إلا تحت إشراف طبي، مؤكدة أن عقار الهيدروكسي لغير المصابين بفيروس كورونا ليس له أي تأثير للوقاية من الفيروس.

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وشددت الوزيرة على اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وبدء تلقي العلاج فورًا لحين ظهور نتيجة المسحة (pcr)، وفقًا لما تم تحديثه ببروتوكول التشخيص.

كما وجهت الشكر لكافة الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد وإخلاص في مواجهة فيروس كورونا، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، قائلة لهم "أنتم تصعنون ملحمة وطنية.. وسنعبر من هذه الأزمة بفضل جهودكم".

جاء ذلك خلال جولتها الميدانية بإحدى المستشفيات، ضمن سلسلة من الزيارات في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.