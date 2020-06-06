وقال أبو دية معاتباً: "لعلكم تابعتم أرقام الفيروس، 900 إصابة في الرياض، أين الكلام الذي وعدتم به عبر السوشيال ميديا، أين الكلام الذي وعدتم به الدولة بأنكم ستلتزمون، ماذا ستفعلون بنا غداً".
وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، تسجيل 3121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد المسبب لمرض (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 98869 حالة، وتم تسجيل 31 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 642 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر مذيع قناة "الإخبارية" يعاتب أهالي الرياض: أين وعودكم بالبقاء في منازلكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.