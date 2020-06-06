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مساعدات جديدة من اليونيسف لمواجهة كورونا تصل إلى عدن

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© AP Photo / Hani Mohammed

القاهرة – سبوتنيك. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" عبر حساب بعثتها في اليمن على تويتر، إن "طائرة جديدة هبطت صباح اليوم، في مطار عدن الدولي حاملة على متنها أطنانًا من الإمدادات الطبية بما في ذلك معدات الحماية الشخصية (PPE)".

وأضافت: "بغض النظر على الكثير من الصعاب، تستمر اليونيسيف في نقل الإمدادات الإنسانية جوًا إلى اليمن"، مؤكدة ضرورة هذه الإمدادات ضرورية للحد من انتشار (كوفيد- 19) في البلاد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قدمت، الجمعة الماضية، 16 طنا من الأدوية والمحاليل الطبية ومستلزمات الحماية والسلامة لمواجهة كوفيد- 19، وصلت إلى مطار عدن الدولي.

وتتصدر عدن المحافظات اليمنية في عدد الإصابات بكوفيد- 19، بـ130 حالة بينها 5 وفيات، من بين 473 حالة بينها 112 وفاة و25 حالة تعافي، في مناطق سيطرة كل من الحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين".

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