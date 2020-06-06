مساعدات جديدة من اليونيسف لمواجهة كورونا تصل إلى عدن

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وأضافت: "بغض النظر على الكثير من الصعاب، تستمر اليونيسيف في نقل الإمدادات الإنسانية جوًا إلى اليمن"، مؤكدة ضرورة هذه الإمدادات ضرورية للحد من انتشار (كوفيد- 19) في البلاد.
وكانت منظمة الصحة العالمية قدمت، الجمعة الماضية، 16 طنا من الأدوية والمحاليل الطبية ومستلزمات الحماية والسلامة لمواجهة كوفيد- 19، وصلت إلى مطار عدن الدولي.
وتتصدر عدن المحافظات اليمنية في عدد الإصابات بكوفيد- 19، بـ130 حالة بينها 5 وفيات، من بين 473 حالة بينها 112 وفاة و25 حالة تعافي، في مناطق سيطرة كل من الحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين".
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