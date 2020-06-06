قناة مصرية توقف بثها المباشر 

وأفادت صحيفة "المصري اليوم"، مساء اليوم السبت، أن قناة "النهار" أعلنت وقف البث الحي لبرامجها بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف 5 من مذيعاتها، وإحالة إحداهن للتحقيق.

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وأوردت إدارة القناة المصرية في بيان صحفي اليوم، أن مجلس إداره شبكة قنواتها، أصدر قرارا بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء كل برامج الهواء، مع الاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات، لحين إشعار آخر، بعد حل كل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين.

ويشار إلى أن المجلس الأعلى المصري للإعلام قد أصدر قرارا، اليوم، السبت، بمنع ظهور كل من، بوسى الطيار ودعاء فاروق وريم البارودي وهالة فهمي وعلا شوشة، وهن مذيعات بالقناة، لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة، أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

وذكر بيان المجلس الأعلى للإعلام، إن هذا القرار "جاء بعد الاطلاع على قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون تنظيم نقابة الإعلاميين، وكذلك لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، وأيضا لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول وأخلاقيات المهنة".