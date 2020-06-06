مسؤول سابق بالشاباك: السنوار حقق إنجازات غير مسبوقة لحماس 

وأكد إيلان في حوار مطول مع صحيفة "معاريف"، مساء أمس الجمعة، أنه يعرف السنوار جيدا حينما التقى به في السجن، وقتها سأله رئيس حركة حماس بالقطاع، بأي لغة يريد أن يتحدث، العبرية أم العربية، وبأنه شخص حكيم وعدو مر وذكي.

© REUTERS / MOHAMMED SALEM

وأشار إيلان إلى أنه منذ أن أصبح السنوار قائدا لحماس بقطاع غزة، وهو يشرع في تدشين اختراعات مقاومة جديدة للحركة، سواء المسيرات عند الجدار الحدودي، أو إطلاق البالونات المتفجرة، أو الطائرات الورقية، فضلا عن اختراعه لوحدات الإرباك الليلي، وهي اختراعات أو أدوات تعود للعصر الحجري.

وأفاد المسؤول السابق بالشاباك الإسرائيلي أن السنوار يعرفنا (الإسرائيليين) جيدا، فهو على دراية كاملة بالمجتمع الإسرائيلي، كونه يجيد اللغة العبرية، ويقرأ يوميا صحف يديعوت أحرونوت ومعاريف، وغيرها من وسائل الإعلام الناطقة باللغة العبرية.

وزعم أن الحل في الجنوب الإسرائيلي هو إعادة احتلال قطاع غزة، كما فعلت بلاده في الضفة الغربية، منوها إلى أن المقاومة الفلسطينية كبدت إسرائيل خسائر فادحة.