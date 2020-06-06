شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تقرر تمديد حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع اعتبارا من الغد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة العراقية، اليوم السبت، تمديد حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع، اعتبارا من يوم غد الأحد ولغاية يوم السبت المقبل، مع تشديد التطبيق بصورة دقيقة للحد من تفشى وباء فيروس كورونا المستجد.
وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت اليوم تسجيل 1252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 11098 حالة، غالبيتها فى بغداد، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 318 حالة وفاة.
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