مسئول أمنى فلسطينى: قطع الاتصالات مع الإسرائيليين واللى هيتصل "هنعمله بلوك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح اللواء عدنان الضميري، الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أتمت عملية قطع الاتصالات مع الإسرائيليين تنفيذا لقرار وقف التنسيق الأمنى مع الجانب الإسرائيلي.
وشدد الضميري في لقاء صحفي-وفقا لوسائل إعلام عربية- على أن أي مسؤول إسرائيلي يسعى إلى التواصل مع الجانب الفلسطيني أو "يحاول الاتصال بنا فلن يلقى أي تجاوب من جانبا وسنعمل له بلوك"، على حد تعبيره.
ونوه اللواء الضميري إلى أن السلطة الفلسطينية أبلغت الأمم المتحدة من خلال مبعوثها في المنطقة نيكولاي ملادينوف، بتفاصيل قرار وقف التنسيق الأمني.
وأوضح الضميري أنه في حال دخول أي مستوطن إلى مناطق السلطة الفلسطينية، فإن "أجهزة الأمن الفلسطينية ستسلمه إلى الصليب الأحمر وليس إلى قوات الأمن الإسرائيلية، عملا بمبدأ دولة مقابل دولة".
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