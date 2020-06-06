شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. مدينة البيضاء الليبية تعلن النفير العام لمقاومة التدخل التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مدينة البيضاء شرقي ليبيا اليوم السبت، "حالة النفير العام"، لمقاومة التدخل العسكري التركي في الشؤون الداخلية للبلاد. وفقا لقناة روسيا اليوم وجاء في نص الإعلان: "من ساحة الشهداء البيضاء إعلان عودة نظام الأدوار وإعلان النفير، لجهاد المستعمر التركي والمرتزقة السوريين". Advertisements

وأضاف: "التسجيل سيكون من خلال إدارة القوة المساندة في كتيبة حسين الجويفي بالتنسيق مع وإشراف القيادة العامة".

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