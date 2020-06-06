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من الصيد للرياضة.. ولى عهد دبى يستعرض لياقته البدنية بصالة التدريبات.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، متابعيه جانب من أنشطته اليومية المعتادة، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث نشر ولى العهد صورة أثناء ممارسته فى صالة الألعاب ، والتى تظهر مدى قوته ولياقته البدنية.

جاء هذا بعد يوم واحد من مواصلة ولى عهد دبى، هوايته بصيد السمك، حيث نشر حمدان بن محمد بن راشد، الجمعة، مجموعة من الفيديوهات والصور، أثناء رحلة اصطياد السمك من البحر، بداية من اختيار الطعم، ونجاحه فى الاصطياد، كما نشر أيضا، لحظة تواجده فى كابينة "مركب" وهو يقودها.

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وواصل ولى عهد دبى، نشر اللقطات المصورة لرحلة الصيد، اليوم السبت، والتى يقف فيها بجوار صيده الثمين من الأسماك التى امتلأ بها اليخت، كما ظهر حمدان وهو يرش المياه على رأس أحد مرافقيه فى رحلة الصيد فى وقت وصلت فيه درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية فى المدينة الإماراتية.

وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد اجتماع المجلس التنفيذى لدبى فى مبنى طيران الإمارات بمطار دبى الدولي، منذ عدة أيام، وقال ولى عهد دبى، فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"عقدنا اجتماع المجلس التنفيذى لدبى فى مبنى طيران الإمارات بمطار دبى الدولى.. تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن نهزم المستحيل وأبشركم الأمور طيبة".

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وتابع :" لسنوات تربع مطار دبى الدولى على قائمة أكبر المطارات فى العالم للسفر الدولي، ولدينا "طيران الإمارات" صاحبة التجربة الاستثنائية فى عالم الطيران.. دبى ستحلق مجدداً وتبعث برسائل أمل وثقة للعالم أجمع بأن القادم أفضل إن شاء الله".

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