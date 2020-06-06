الجزائر تجلى 266 من مواطنيها العالقين فى دبى بسبب كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى مطار هوارى بومدين بالجزائر العاصمة ، اليوم السبت ، طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مطار دبي الدولي بالإمارات

العربية المتحدة وعلى متنها 266 مواطنا جزائريا .



وقال طاهر علاش المدير العام لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطار بالجزائر في تصريحات له اليوم ، إن العائدين خضعوا لكافة إجراءات الوقاية والفحص لدى وصولهم إلى المطار.

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وتأتي هذه الرحلات في إطار برنامج إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج نتيجة وقف حركة النقل الجوي، طبقا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بضرورة اجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج بسبب تفسي وباء كورونا.



يذكر أن السلطات الجزائرية أجلت منذ بداية أزمة الكورونا أكثر من 9 آلاف مواطن كانوا عالقين بالخارج.