شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: أول حالة وفاة لطبيب و47 إصابة بكورونا بديالى وواسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت محافظة ديالى العراقية اليوم السبت أول حالة وفاة لطبيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر طبى بديالى - للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - "إن الطبيب يعمل فى مستشفى الخالص العام، وقد توفى بعد دخوله ردهة العزل الصحى فى بعقوبة".وفى السياق، أعلنت دائرة صحة محافظة واسط اليوم، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة.



وصرح الناطق الرسمى باسم خلية الأزمة الدكتور سعدون الأمير، بأن حالتى الوفاة لمصاب من سكنة قضاء الصويرة، ومصابة من سكنة قضاء العزيزية.