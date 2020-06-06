- 1/2
- 2/2
*هناك عدة لجان لأبد أنها قد اجتمعت ووضعت النقاط على الحروف ، وقرار رئيس اتحاد القدم هو الحاسم دون شك ، بناء على المعطيات الماثلة من خلال أزمة #كورونا ، حيث أن الإصابات في تزايد كبير ، والشاهد أكثر مدينة مهوسة بكرة القدم #جدة تم حظرها من جديد ، نظرا لارتكاب مخالفات سلبية مؤثرة ، وقد تلحق بها مدن أخرى ، لذا مازال لهاجس #الوباء خطره المتصاعد ، من هنا سلامة #الإنسان أولا وأخيرا .
*آراء بعض الإعلاميين والمشجعين بناء على عواطف ، ولا تبنى عليها قرارات حاسمة ، بالتالي القرارات تتخذ بناء على المصلحة العامة بكل أمانة ومصداقية .
*الأندية وقعت في مواقف محرجة مع اللاعبين الأجانب من ناحية عقودهم وكذلك كيفية عودتهم مع كيفية إعدادهم وتأهيلهم ، الوضع متأزم ، يحتاج الوقت والمال والفكر ، نسأل الله تعالى التوفيق للجميع فيما يخدم رياضة الوطن .
*من المتعارف عليه ، أن أي إنسان لا يقبل على مهمة إلا لديه استعداد تام لتأديتها على الوجه المطلوب بكل براعة واقتدار ، ولكن ما شاهدناه على إدارة أنمار الحائلي عكس ذلك تماما ، حيث أقدم على تحمل المسؤولية ولم يؤديها كما يجب وينبغي بل الأدهى والأمر استمرار الأخطاء الفادحة دون العمل على تلافيها ، فعلا : الاتحاد يحتضر وفي خطر .
*الاستشارة وسماع الآراء الأخرى والأخذ بأفضلها ، ينم عن عقلية مميزة تبحث عن النجاح وفق أساليب متنوعة ناجعة ، والعكس تماما من لا يستشير ولا يأخذ بآراء الآخرين ، ويكرر إخفاقاته بشكل مدوي ، وإذا سقط إلى الهاوية أقبل إليك يبحث عن مساعدتك ، هنا الطامة الكبرى .
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
كتبه
الكاتب الرياضي/ حمزة السيد
كانت هذه تفاصيل خبر المسحل .. متردد في اتخاذ القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.