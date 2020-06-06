شرطة الرياض تطيح بمقيم عربي يروّج لمعقمات مقلدة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على مقيم عربي في العقد الرابع من العمر، يقوم بالترويج لبيع معقّمات مقلّدة بشعارات مزيّفة لعلامات تجارية، وتزوير مستندات لشركات متخصصة.

وقال “التويجري”: ضُبطت ألف عبوة معقمات مقلدة بمستودعٍ يديره بحي السلي شرق الرياض.

وأضاف: تم توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته إلى النيابة العامة.