سلطنة عمان تسجل 930 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت سلطنة عمان 930 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا “كوفيد ١٩” ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 16016 و72 وفاة وتماثل 3451 حالة للشفاء. وذكرت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بلغ 2463، والحالات المنومة 45، وإجمالي المنومين 251، وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة 67.

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