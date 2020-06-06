برنامج الغذاء العالمى يقدم مساعدات لأكثر من 290 ألف شخص فى دارفور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد برنامج الغذائى العالمى أنه سيتم تقديم مساعدات غذائية اعتبارا من أول يوليو المقبل لأكثر من 290 ألف شخص من المتضررين من قرار الحظر والإغلاق بولاية شمال دارفور (غرب السودان) للحد من تأثيرات جائحة كورونا، وقال منسق العون الإنساني في شمال دارفور إبراهيم أحمد حامد، إن استجابة البرنامج لتقديم المساعدات جاءت بناء على نتائج الدراسة التى أعدتها لجنة شكلها والي شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، لإعداد تصور لدعم الأسر والأفراد الذين تضرروا بقرار الإغلاق، خصوصا العمالة اليومية. وأوضح أن اللجنة ضمت في عضويتها عددا من المنظمات الأجنبية ووكالات الأمم المتحدة، ويرأسها الأمين العام لحكومة الولاية محمد إبراهيم عبدالكريم.

وأشار منسق العون الإنساني بالولاية إلى أن هذه المساعدات الغذائية ستسير جنبا إلى جنب مع المساعدات الأخرى التي يقدمها برنامج الغذء العالمي للنازحين بالمعسكرات.

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