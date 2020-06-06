شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم فى مفاوضات الترتيبات الأمنية بين الحكومة السودانية وحركات دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجلس السيادة السودانى، إن مفاوضات الترتيبات الأمنية بين الحكومة وحركات مسار دارفور، أحرزت تقدما ملحوظا، وأوضح مجلس السيادة السودانى، في بيان اليوم السبت، أن مفاوضات الترتيبات الأمنية بين وفد الحكومة برئاسة الفريق مهندس ركن خالد عابدين، وحركات مسار دارفور، تواصلت اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور الوساطة من دولة جنوب السودان. وأضاف أن المفاوضات ستتواصل غدا للوصول إلى اتفاق نهائي في الوقت الذي حددته الوساطة.

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