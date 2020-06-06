شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب العراقى يصوت بالموافقة على تعيين 3 وزراء جدد بالحكومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جلسة مجلس النواب العراقى، اليوم السبت التصويت بالموافقة على تعيين فؤاد حسين وزيرا للخارجية، وكذلك الموافقة على تعيين إحسان عبد الجبار الشمري وزيرا للنفط، وكذلك وافق مجلس النواب العراقي على تعيين سالار عبد الستار وزيرا للعدل.
وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، قد أدى خلال الشهر الماضى، اليمين الدستوري كرئيس للوزراء أمام البرلمان العراقي.
وصوت البرلمان العراقى على الحكومة الجديدة، ووافق البرلمان على وزيرى الداخلية والدفاع، كما وافق البرلمان على وزراء المالية والإسكان والكهرباء والتخطيط والتعليم العالى.
وقال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أمام البرلمان، إن الحكومة الجديدة هي حكومة حل، وليست حكومة أزمات، ونرفض استخدام العراق كساحة للاعتداءات.
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