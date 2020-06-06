العراق.. الكاظمي والحلبوسي يتعهدان بتمثيل الأقليات في الحكومة

بغداد/علي جواد/الخليج 365

قال ممثلو الأقليات الدينية في البرلمان العراقي، السبت، إن رئيسا الوزراء، مصطفى الكاظمي، والبرلمان، محمد الحلبوسي، وعدا بتمثيل الأقليات العرقية والدينية في الحكومة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده ممثلو الأقليات الدينية في البرلمان، النواب قصي عباس عن الشبك، ونوفل ناشي عن الصابئة المندائية، وصائب خدر عن الأقلية الإيزدية.

وقال النائب قصي عباس، إن رئيسي مجلس النواب والوزراء، أكدا على ضرورة منح الأقليات تمثيلا وزاريا ضمن حكومة الكاظمي.



وأشار عباس إلى أن "الكاظمي وعد بمراعاة وجود المكونات ذات الأقلية في المناصب الإدارية العليا". دون مزيد من التوضيح.

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والسبت، استكمل البرلمان، منح الثقة لباقي أعضاء حكومة مصطفى الكاظمي، وعددهم 7، بعد أن منح الثقة في 7 مايو/ آيار الماضي لـ 15 وزيرا فقط.

وتعثر استكمال التشكيلة الحكومية بسبب خلافات بين القوى السياسية السُنية والشيعية والكردية، على تقاسم الوزارات السيادية.

و7 مايو الماضي، حصل الكاظمي و15 وزيرا على ثقة البرلمان، فيما لم يحظ مرشحون آخرون بالثقة لشغل حقائب العدل، والتجارة، والزراعة، والهجرة والمهجرين، والثقافة، ولم يقدم الكاظمي آنذاك أي مرشحين لحقيبتي النفط والخارجية.

وخلف الكاظمي حكومة سلفه عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.