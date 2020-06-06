الجيش الليبي: قواتنا تتقدم نحو وسط سرت

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، مساء السبت، أن قواته تتقدم من 3 محاور إلى وسط مدينة سرت (شمالي وسط البلاد) مع فرار مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.



جاء ذلك في بيان نشره حساب المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على صفحته بـ"فيسبوك".

وجاء في البيان: "قواتنا البطلة تتقدم من محاور جارف والساحلي والسبعة، إلى وسط سرت (450 كلم شرق طرابلس) وسط فرار مليشيا حفتر الارهابية ذليلة مُهانة".

كما نشر الحساب ذاته، مقطعي فيديو عملية يظهران جانبا من فرار أرتال مليشيا حفتر من سرت أمام ضربات الجيش.

والسبت، أعلن الجيش الليبي بسط سيطرته على بوابة الثلاثين والمحطة البخارية في سرت، وذلك ضمن عملية دروب النصر لتحرير المدينة.

جاء ذلك في تصريح للعميد إبراهيم بيت المال آمر (قائد) غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة نشرته الصفحة الرسمية للغرفة على تويتر، دون تفاصيل.

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والسبت، صرح الناطق باسم الغرفة ذاتها العميد الهادي دراه، بأن "سلاح الجو استهدف عربات مسلحة وآليات مدرعة لمليشيا حفتر قرب سرت، خلال تقدم قواتنا نحو المدينة".



وأضاف عبر حساب الغرفة على "تويتر": "قواتنا تستمر في تقدمها بثبات ضمن عملية دروب النصر".

وقبل ساعات، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

ولاحقا، أعلن الجيش تحرير منطقة الوشكة المحيطة بسرت، والتقدم في منطقة "بويرات الحسوان"، التي تبعد 95 كم عن المدينة.

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن، الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانه استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس (غرب).

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