رابع شحنة مساعدات طبية أممية تصل اليمن في أسبوع

اليمن /محمد السامعي/ الخليج 365



وصلت، السبت، رابع شحنة مساعدات طبية أممية إلى اليمن خلال نحو أسبوع لمواجهة وباء كورونا المتفشي في البلاد.



جاء ذلك وفق بيان مقتضب لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اطلعت عليه الخليج 365.



وذكر البيان، أنه "بغض النظر عن الكثير من الصعاب، تستمر المنظمة في نقل الإمدادات الإنسانية جواً إلى اليمن".



وأضاف البيان "صباح اليوم هبطت طائرة جديدة (تابعة للمنظمة)، وهذه المرة في مطار عدن الدولي حاملة على متنها أطنانا من الإمدادات الطبية".

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ولفت إلى أن من بين تلك الإمدادات "معدات الحماية الشخصية (PPE) التي ستعزز وتحمي الكادر الصحي في الصفوف الأمامية الذين يواجهون هذا الوباء بكل بسالة".

وأكد البيان، على أن هذه الإمدادات "ضرورية جدا للحد من انتشار (كوفيد- 19) في البلاد".



والإثنين، أرسلت المنظمة ذاتها، طائرة مساعدات طبية إلى العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.



كما أرسلت منظمة الصحة العالمية طائرتي مساعدات طبية أخرى إلى اليمن خلال الثمانية أيام الماضية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.