كورونا.. 34 وفاة بالسعودية و10 في الكويت واثنتان بقطر

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفع السبت، عدد ضحايا كورونا في السعودية والكويت وقطر والبحرين والمغرب، بعد تسجيل وفيات وإصابات جديدة بالفيروس، بحسب إحصائيات رسمية.

في السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 34 وفاة بكورونا، و3 آلاف و121 إصابة، وتعافي 1175 مريضا.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 98 ألفا و869، بينهم 676 وفاة، و71 ألفا و791 حالة تعاف.

من جانبها، أفادت الصحة الكويتية، في بيان، برصد 10 وفيات بالفيروس، و487 إصابة، وشفاء و1005 حالات .

وأشارت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 31 ألفا و131، منها 254 وفاة، و19 ألفا و282 حالة شفاء.

وفي قطر، قالت وزارة الصحة، إنها سجلت حالتي وفاة، و1700 إصابة، وشفاء ألف و592 مريضا.

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وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 67 ألفا و195، منها 51 وفاة، و42 ألفا و527 متعاف.

في السياق، رصدت الصحة البحرينية 389 إصابة بكورونا، و435 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة، في بيان، أن عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 14 ألفا و224، منها 23 وفاة، و9 آلاف و20 حالة تعاف.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 61 إصابة بالفيروس، و10 حالات شفاء.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 8 آلاف و132، منها 208 وفيات، و7 آلاف و278 متعاف.

وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و885 ألفا، توفي منهم نحو 399 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و375 ألفا، بحسب "وورلدوميتر".

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