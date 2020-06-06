الجيش الليبي يستهدف عربات مسلحة لحفتر قرب سرت

وليد عبد الله / الخليج 365

استهدف سلاح الجو الليبي، السبت، عربات عسكرية وآليات مدرعة لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر قرب مدينة سرت، شرق العاصمة طرابلس، وفق متحدث عسكري.

وقال العميد الهادي دراه، الناطق باسم "غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة" التابعة للجيش، إن "سلاح الجو قصف عربات مسلحة وآليات مدرعة لقوات الكرامة الإرهابية (تابعة لحفتر)".

وأكد دراه، في بيان مقتضب، أن قوات الجيش تواصل تقدمها بثبات ضمن عملية "دروب النصر" لتحرير مدينتي سرت والجفرة (وسط).

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وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة من مليشيا حفتر.

ولاحقا، أعلن الجيش تحرير منطقة الوشكة المحيطة بمدينة سرت والتقدم في منطقة "بويرات الحسوان"، التي تبعد 95 كم عن المدينة.

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس (غرب)الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.