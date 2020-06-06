احتجاج في تونس على العنصرية بأمريكا: "لا لتنفس هواء الذل"

تونس/شيماء المناعي/ الخليج 365



نظم مئات التونسيين ومواطنون من دول جنوب الصحراء الإفريقية، السبت، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي وسط العاصمة، للتنديد بالعنصرية في الولايات المتحدة.



وتأتي الوقفة الاحتجاجية، على خلفية مقتل الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، على يد الشرطة.



ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات على غرار، "لا أستطيع التنفس!" و"العنصرية قاتلة"، و"لا للعنف" و"احترم وجودنا أو احترم مقاومتنا"، "يد واحد ضد العنصرية"، و "لا لتنفس هواء الذل والعنصرية".



وندد المحتجون خلال الوقفة التي اتخذت شعار "لا أستطيع التنفس"، بالعنصرية المتصاعدة في الولايات المتحدة، مطالبين بـ"مكافحة فاعلة" ضد هذه الظاهرة التي تهدد الإنسانية وتمس من كرامة الإنسان.



وفي 25 مايو/أيار الماضي، أوقفت شرطة مدينة منيابوليس، جورج فلويد بشبهة الاحتيال، وأثناء توقيفه أقدم شرطي على وضع ركبته على عنقه وهو رهن الاعتقال.



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وإثر ذلك ناشد فلويد الشرطي بإزاحة ركبته عن عنقه، قائلا: "لا أستطيع التنفس"، إلا أن مناشداته لم تلق استجابة، ليلقى حتفه.



وعلى هامش مشاركتها في الاحتجاج نفسه، قالت مريم الدراجي "جئت اليوم للتنديد بالممارسات العنصرية مهما كان نوعها".



وأضافت لمراسل الخليج 365 "يجب ألا نبقى صامتين، فالصمت يعني موافقة الجاني والوقوف إلى صفه".



بدوره، قال نزيل حباشي، "أشارك في هذه الوقفة لأن قضية قتل فلويد تهم الإنسانية جمعاء".



وشدد الحباشي في تصريحه للأناضول، على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمكافحة العنصرية حول العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.