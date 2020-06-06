شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات مهمة لاسترجاع حسابك في سناب شات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه الخبير التقني سالم الحربي نصائح مهمة تساعد على استرداد الحساب في تطبيق سناب شات في حالة فقدانه أو سرقته أو حديث أي مشكلة.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر”: معلومات مهمة لاسترجاع حسابك في سنا بشات وهي (الاسم، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف)، مؤكدا أن هذه معلومات مهمة جدا جدا سيطلبها الدعم حال تعرض حسابك لأي مشكلة.

وأضاف سالم الحربي من الافضل تصوير شاشة الهاتف بهذه المعلومات، مضيفا “أنا لا أنصح نهائيا أنك تفعل تطبيق المصادقة في سناب شات”.