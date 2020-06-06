شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 3 أعراض توجب تطبيق العزل المنزلي فوراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: جددت وزارة الصحة تأكيدها على الخطوات التي يجب اتباعها عن الشعور بأي من الأعراض التنفسية التي تصاحب الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وأوضحت الوزارة أنه عند الشعور بـ(ارتفاع درجة الحرارة – كحة – ضيق في التنفس)، فلا بد على الشخص أن يعزل نفسه منزلياً، ثم التواصل مع الصحة (937)، والقيام باختبار كورونا عن طريق تطبيق “موعد”.

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