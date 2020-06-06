شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة تبعث الأمل وتجدد الهمة.. «الشهراني» ينشر تجربته مع التخسيس والدكتوراة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الباحث الدكتور سعيد تركي الشهراني تجربته في إنقاص الوزن أثناء دراسته للحصول على درجة الدكتوراه، حيث أظهرت إحدى الصور حالته من حيث زيادة الوزن في بداية الدراسة للحصول على الدكتوراه، والصورة الثانية ظهر خلالها وقد نقص وزنه بشكل كبير في مشهد يدعو للتفاؤل والأخذ بالأسباب لإنقاص الوزن دون اللجوء للجراحة.

وأضاف الشهراني معلقا على الصورة بصورة فكاهية “اللي يسألون، ريجيم ورياضة دون عملية أو علاجات ولله الحمد.. بالنسبة للصندل، شارع الوزير كانو مسوين مع البدلة عرض هدية صندل وشنطة عدة”.

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وعلق محمد الحمادي على الصورة بقوله “إضافة لشهادة الدكتوراة، حصلت على شهادة التحدي، فألف مبروك الحصول على الشهادتين”.

وغرد د.سلطان بن مشعل بقوله “جداً ملهم أبو تركي”، وتفاعل د. سمير إبراهيم مع الصورة بقوله ما شاء الله تبارك الله .. صراحة صوره جميلة تبعث الأمل والتفاؤل و تجدد الهمة لمن يرغب في إنقاص وزنه.. شكراً د. سعيد على هذه المشاركة الجميله”.