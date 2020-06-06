شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 3121 إصابة و34 وفاة جديدة بكورونا في المملكة خلال الساعات الماضية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت،تسجيل 3121 إصابة جديدة بفيروس كورونافي المملكة، موزعة على مختلف المناطق، خلال الساعات الأخيرة،فيما تم تسجيل 1175 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا داخل المملكة.

ورصدت وزارة الصحة تسجيل 34 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 676 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي عن تطورات الفيروس في المملكة أن عدد الحالات النشطة بلغ 26402 منها 1484 حالة حرجة.