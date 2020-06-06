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مصر تعلن عن مبادرة جديدة بشأن ليبيا مع زعماء شرق البلاد

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "الى اليمين" وخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" في القصر الرئاسي بالقاهرة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت عن مبادرة جديدة بشأن ليبيا مع زعماء شرق البلاد تتضمن تشكيل مجلس رئاسي منتخب ووقف إطلاق النار اعتبارا من الثامن من يونيو حزيران.

وقال السيسي متحدثا إلى جانب القائد العسكري خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) وعقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا إن الاتفاق يشمل تجديد الدعوة لاستئناف المفاوضات في جنيف وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها.

 

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