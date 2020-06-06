ضاحي خلفان يثير ضجة كبرى: الحل في غزو قطر والسلام مع إسرائيل

وأكد ضاحي خلفان، أن الأزمة ستنتهي بغزو عربي لقطر، والمصالحة مع إسرائيل قائلا: "غزو عربي لقطر.. ينهي مشاكل كثيرة..وسلموا الحكم لمستحقه في قطر..وأبرموا مصالحة مع إسرائيل..وانتهى كل شئ".

وفي تغريدة أخرى قال خلفان: "أعلنها أنا مع السلام الشامل والدائم مع إسرائيل..وإذا حدث السلام مع إسرائيل وبعد ذلك المصالحة مع قطر.. سأذهب إسرائيل ولن أزور قطر لو قالوا الكعبة فيها".

وعلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات ضاحي خلفان، فقد علق أحدهم علىها بسؤال "هل اتضحت الصورة؟".

وتدخل الأزمة الخليجية اليوم عامها الرابع، ففي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.