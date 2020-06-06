زعيم تحالف الفتح العراقي يقدم استقالته من عضوية البرلمان

وذكر العامري، في كتاب الاستقالة المقدم إلى رئيس البرلمان والذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه من مصادر خاصة " إني النائب (هادي فرحان عبد الله العامري) أقدم إلى سيادتكم استقالتي من عضوية مجلس النواب، علما بأن البديل هو السيد عبد الكريم يونس عيلان".
وأكد المكتب الإعلامي للبرلمان وصول كتاب استقالة العامري اليوم.
وقال المكتب، في بيان، إن "رئاسة مجلس النواب تعلن وصول طلب استقالة النائب هادي العامري إلى المجلس وبديله السيد عبد الكريم يونس على أن يؤدي اليمين الدستورية في الجلسات القادمة".
واحتل تحالف الفتح، المكون من أغلب فصائل الحشد الشعبي، المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في 12 أيار/مايو 2019.
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