اخبار الخليج

زعيم تحالف الفتح العراقي يقدم استقالته من عضوية البرلمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وذكر العامري، في كتاب الاستقالة المقدم إلى رئيس البرلمان والذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه من مصادر خاصة " إني النائب (هادي فرحان عبد الله العامري) أقدم إلى سيادتكم استقالتي من عضوية مجلس النواب، علما بأن البديل هو السيد عبد الكريم يونس عيلان".

وأكد المكتب الإعلامي للبرلمان وصول كتاب استقالة العامري اليوم.

وقال المكتب، في بيان، إن "رئاسة مجلس النواب تعلن وصول طلب استقالة النائب هادي العامري إلى المجلس وبديله السيد عبد الكريم يونس على أن يؤدي اليمين الدستورية في الجلسات القادمة".

واحتل تحالف الفتح، المكون من أغلب فصائل الحشد الشعبي، المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في 12 أيار/مايو 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زعيم تحالف الفتح العراقي يقدم استقالته من عضوية البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا