الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين في القدس

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، السبت، 4 شبان فلسطينيين في البلدة القديمة وسط مدينة القدس المحتلة، بحسب شهود عيان.

وأفاد شهود عيان لمراسل الخليج 365، بأن قوات إسرائيلية اعتقلت 4 شبان، 3 منهم من أمام باب العامود أحد أبواب المسجد الأقصى، والآخر من داخل البلدة القديمة.

ولم يتسن معرفة سبب اعتقال الشبان، كما لم يصدر تعليق من قبل الشرطة الإسرائيلية حول الأمر.

وفي سياق آخر، سلمت السلطات الإسرائيلية أمر إبعاد عن المسجد الأقصى للصحفية الفلسطينية سندس عويس، لمدة 3 شهور، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويقول نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) إن إسرائيل اعتقلت منذ بداية العام الجاري، أكثر من 750 فلسطينيًا في مدينة القدس.

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