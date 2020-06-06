مسؤول مغربي ينفي تقديمه تقريرا حول عمله لسفارة فرنسا

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

نفى مسؤول مغربي السبت، ما أعلنته سفيرة فرنسا في بلاده، هيلين لوغال، حول تقديمه تقريرا لها حول عمله، وفق تغريدة للجنة الخاصة بالنموذج التنموي (حكومية).

والخميس، قالت سفيرة فرنسا في المغرب، هيلين لوغال، على صفحتها الرسمية "بتويتر"، إنها تشكر رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي شكيب بنموسى "لأنه قدم لها تقريرا مرحليا عن عمل اللجنة".

وأثارت تغريدة السفيرة الفرنسية غضب وانتقاد سياسيين وإعلاميين مغاربة.

وذكرت اللجنة في تغريدتها على "تويتر"، أن "رئيس اللجنة أجرى حديثا عن بعد مع هيلين وبطلب منها، على غرار لقاءات سابقة مع سفراء لبلدان صديقة وممثلين لمؤسسات دولية".

وأضافت اللجنة "كان الحديث فرصة لتناول العلاقات بين المغرب وفرنسا، وبين أفريقيا وأوروبا بعد انتشار وباء كورونا، ونتائج هذه الأزمة والتحديات المطروحة".

وعين العاهل المغربي الملك محمد السادس في كانون الأول/ ديسمبر الماضي 35 عضوا باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، برئاسة بنموسى، وهو سفير المغرب بفرنسا، لاقتراح برنامج جديد للتنمية في البلاد.

بدوره اعتبر الإعلامي المغربي مصطفى بنرادي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ما غردت به السفيرة الفرنسية في المغرب "إهانة".

Advertisements

وأضاف بنرادي، أن التغريدة "دليل إثبات جديد على أمرين أولهما أن فرنسا لا تزال ترانا دولة تابعة".

وأردف أن الأمر الثاني هو "أن بعض مسؤولينا لازالوا يعيشون قابلية الاستعمار ويرون أن أمر المغرب قضية فرنسية".

وتابع بنرادي متهكما "باعتباري مواطنا مغربيا أطلب من بنموسى تمكيني من تقرير مرحلي عن عمل لجنته التي يفترض أنها بصدد صياغة مستقبلي ومستقبل أبنائي، على افتراض أنني أولى من السيدة هيلين بذلك، إلا إذا كان له رأي آخر".

كما انتقد البرلماني عن حزب الاستقلال (معارض) ما أقدم عليه بنموسى وقال في تغريدة له على تويتر، "لم أفهم الحاجة إلى دعم فرنسا في شأن داخلي، صحيح أنها بلد صديق، ولكن لم أفهم لماذا يتم استشارتها في أمر داخلي".

وطالب سياسيون وإعلاميون مغاربة، بإقالة بنموسى.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.