شكرا لقرائتكم خبر عن فريق وطني يحاكي عملية صيانة بشبكة الكهرباء دون فصل التيار بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفذ فريق صيانة من الكوادر الوطنية العاملة بالشركة السعودية للكهرباء، عملية محاكاة حية لاستبدال سلسلة عوازل، في الرياض، دون حاجة لفصل التيار الكهربائي.

وقالت الشركة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” إن الفريق تمكن من استبدال سلسلة العوازل على أحد خطوط نقل التيار جهد 380 ك.ف، دون الحاجة إلى إطفاء الدائرة، لضمان استمرار الخدمة وموثوقية الشبكة.

ونشرت الشركة مقطعاً مصوراً يظهر فريق الصيانة أثناء عملهم على تنفيذ عملية الصيانة للشبكة من فوق أحد أبراج الضغط العالي، على ارتفاع شاهق.