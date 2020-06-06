الرياض.. الإطاحة بمقيم عربي يروج معقمات مقلدة بشعارات مزيفة لعلامات تجارية

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على (مقيم عربي في العقد الرابع من العمر)، يقوم بالترويج لبيع معقمات مقلدة بشعارات مزيفة لعلامات تجارية، وتزوير مستندات لشركات متخصصة، حيث ضُبطت (1000) عبوة معقمات مقلدة بمستودع يديره بحي السلي شرق الرياض.
وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته إلى النيابة العامة.
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