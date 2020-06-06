شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بـ«الصحة» يكشف تكاليف إجراء فحص «كورونا» بالمختبرات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون المختبرات عبدالله الخشان عن تكلفة فحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المستشفيات الخاصة ومختبرات القطاع الخاص المُعتمدة من قبل الوزارة.
وكشف الخشان أن تكلفة الفحص الواحد مع إجراءات أخذ العينة من خلال المختبرات الخاصة تصل إلى 1450 ريالاً، مبيناً أن تكلفة الفحص بدون أخذ العينة في المستشفيات الخاصة تتراوح بين 650 إلى 950 ريالاً.
وأكد أن مختبرات القطاع الخاص يمكنها إجراء بين 1500 إلى 2000 فحص فقط في اليوم نظراً لطاقتها الاستيعابية القليلة، لافتاً إلى صعوبة تقدير الكلفة الكلية للفحوص التي تجرى بالقطاع العام، وفقاً لصحيفة “مكة”.
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