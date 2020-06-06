شكرا لقرائتكم خبر عن العنقري: مخالفوا «الإجراءات الوقائية» عصاة لله قد يتسببون في إيقاف صلاة الجماعة ثانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شدد الدكتور عبدالله العنقري ‏أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود على أهمية التزام الاحتياطات الطبية للوقاية من فيروس كورونا حتى لايتسبب ذلك في إيقاف صلاة الجماعة ثانية.

وقال العنقري في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “حقيقة.. ازدياد حالات الإصابة بوباء (كورونا) بسبب عدم التزام الاحتياطات الطبية ليس مجرد مخالفة لتوجيهات وزارة الصحة، بل هي مخالفة لما أوجب الله من حفظ الأنفس وعدم الإلقاء بها للتهلكة.

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وأضاف “أن ذلك قد يتسبب في إيقاف صلاة الجماعة ثانية، فهؤلاء الذين لا يبالون بالأمر عصاة لله في المقام الأول”.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس عن تسجيل (2591 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عن تعافي (1651) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (95748) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (70616) حالة.