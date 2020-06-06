السيسي يلتقي اليوم مع حفتر وصالح

من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة اليوم السبت، مع القائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب في شرق ليبيا.
وقال مصدر دبلوماسي ليبي، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم في القصر الرئاسي بالقاهرة، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر. وسيتم خلال اللقاء بحث ومناقشة آخر الأحداث السياسية والعسكرية في ليبيا".
منذ سقوط واغتيال الزعيم الليبي السابق معمر القذافي عام 2011، تعاني ليبيا من ازدواجية السلطة. في الشرق يعمل برلمان منتخب من قبل الشعب، وفي غرب البلاد في العاصمة طرابلس، تعمل حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج ، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتعمل سلطات الجزء الشرقي من البلاد بشكل مستقل عن طرابلس، وتتعاون مع "الجيش الوطني الليبي"، بقيادة حفتر.
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