شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإصدار الجديد من نظام "Android 11" يحمل العديد من التغيرات والتحديثات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

حمل الإصدار الجديد من نظام "Android 11" العديد من التغيرات والتحديثات خاصة فيما يتعلق بالمظهر العام لواجهات التشغيل والأيقونات.



وبحسب تقارير صحفية متعددة فإن الإصدار التجريبي من "أندرويد 11"، قد وصل على الأقل إلى بعض مستخدمي هواتف جوجل، ولكنه ليس متاحًا على نطاق واسع حتى الآن.

وظهرت بعض المزايا والتغييرات الجديدة التي لم تكن موجودة في نسخ المعاينات السابقة، منها:

قائمة زر التشغيل

يتميز نظام "أندرويد 11" بدعمه لواجهة تطبيقات برمجية تُسمى (Controls API)، وتسمح للمطورين بوضع اختصارات التشغيل الآلي لأجهزة المنزل في قائمة الإعدادات التي تظهر عند الضغط على زر تشغيل الهاتف.

وتوفر قائمة زر التشغيل الجديدة مجموعة أكبر من الخيارات، مثل: بطاقات الدفع وعناصر التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، وإعدادات أخرى مهمة تظهر عند الضغط باستمرار على زر التشغيل والإيقاف في الهاتف، مما يتيح للمستخدمين القدرة على التحكم في الأجهزة الذكية في جميع أنحاء المنزل مباشرة من قائمة زر التشغيل، بدلًا من الانتقال إلى التطبيق أو استخدام أدوات أخرى.

ولكن لا يمكن للمستخدمين الذين تلقوا الإصدار التجريبي اختبار ميزة عناصر التحكم في الأجهزة الجديدة، نظرًا لعدم وجود تطبيقات متاحة حتى الآن لاختبارها.

عناصر التحكم بالوسائط

أضافت شركة جوجل الأمريكية في "أندرويد 11" أيضًا عناصر التحكم بمشغل الوسائط المتعددة داخل شريط الإعدادات السريعة في الجزء العلوي من مركز الإشعارات، التي تسمح لك بتشغيل ملفات الوسائط المتعددة وإيقافها مؤقتًا أو تخطيها، أو فتح التطبيق الخاص بها مباشرة من قائمة الإعدادات السريعة.

فقاعات الدردشة

قدمت الشركة الأمريكية العام الماضي ميزة فقاعات الدردشة في نسخ المعاينة لإصدار "أندرويد 10"، ولكن بمجرد إطلاق الإصدار النهائي، لم نجدها في النظام، ولكنها ظهرت في "أندرويد 11"، حيث أصبح بإمكان أي تطبيق للمراسلة أو الدردشة استخدام الفقاعات لتسهيل تجربة المستخدم أثناء إجراء المحادثات.

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وستشاهد في "أندرويد 11" إشعارات المحادثات في تطبيقات التراسل على هيئة فقاعات في جانب شاشة الهاتف، حيث تتيح لك التنقل داخل المحادثات وخارجها، دون الحاجة إلى فتح التطبيق، وعندما تضغط على فقاعة سترى رسائلك السابقة وحقل النص لإرسال رسالة جديدة.

وستحتاج إلى فتح التطبيق للوصول إلى جميع الميزات والإعدادات، ولكن هذه الميزة ستكون طريقة رائعة لإرسال الرسائل السريعة أثناء تنفيذ العديد من المهام في هاتفك.

ويدعم "أندرويد 11" ميزة فقاعات الدردشة افتراضيًا، والآن يضم الإصدار التجريبي الأول قائمة فرعية جديدة في الإعدادات لتفعيلها.

أيقونات جديدة

مع إصدار هواتف "بيكسل 4"؛ قدمت جوجل تطبيق "Pixel Themes"، الذي يتيح للمستخدم تخصيص بعض أجزاء واجهة المستخدم، مثل: الخط، واللون، وشكل الرمز، من عدد من الخيارات المُضمنة سابقًا.

وأضافت جوجل في "أندرويد 11" ثلاثة أشكال أيقونات جديدة للتطبيقات، هي: الأول شكل سداسي ذو زوايا دائرية، والثاني: شكل مستطيل منبعج تطلق عليه جوجل اسم (Pebble)، والثالث: تطلق عليه جوجل اسم(Vessel)، مما يوسع خيارات تخصيص الواجهة.

تأجيل الإطلاق

ومطلع الشهر الجاري أرجأت شركة جوجل إطلاق النسخة التجريبية من نظام أندرويد 11 لتشغيل الهواتف المحمولة والذي كان مقررا في الأربعاء الماضي وذلك في ضوء الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة.

وقالت جوجل في رسالة على موقعها لتطوير نظام أندرويد "نحن نتوق لإبلاغكم بالمزيد عن أندرويد 11 لكن هذا ليس وقت الاحتفال".

وأعلنت في تغريدة أنها ستعلن المزيد من التفاصيل عن النسخة الجديدة من أندرويد "قريبا" دون ذكر مواعيد محددة.

واندلعت الاحتجاجات في أرجاء الولايات المتحدة بعد وفاة رجل أسود يدعى جورج فلويد من مينيابوليس على يد شرطي أبيض جثم بركبته على رقبته لبعض الوقت مما استدعى نقله للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

واعتادت جوجل دائما الكشف عن إصدارات أندرويد الجديدة التجريبية في مؤتمرها للمطورين Google I/O الذي تجريه عادة في شهر مايو/أيار، لكن بسبب تفشي فيروس كورونا تم إلغاء عقد المؤتمر على أرض الواقع.